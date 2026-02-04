Стало известно, какое наказание грозит красноярской ученице за нападение на школу

Красноярской школьнице, подозреваемой в поджоге одноклассника и нападении на других детей, грозит до шести с половиной лет лишения свободы. Об этом заявил адвокат Вадим Багатурия, слова которого приводит News.ru.

По информации защиты, девушке уже исполнилось 14 лет, что означает наступление возраста уголовной ответственности. Адвокат квалифицировал ее действия как покушение на убийство двух и более лиц общественно опасным способом.

Наказание в данном случае не может превысить 10 лет лишения свободы. С учетом того, что это покушение, дадут не более чем две трети от максимально возможного срока. То есть «шесть с половиной лет — это максимум», прокомментировал Багатурия.

Он также сообщил, что в отношении подозреваемой будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Ее цель — установить наличие психического заболевания и способность осознавать свои действия в момент инцидента. В зависимости от вердикта экспертов, девушку либо направят в воспитательную колонию, либо применят к ней принудительные меры медицинского характера.

Стало известно о скандале в красноярской школе перед попыткой ученицы сжечь сверстников

Ранее очевидец сообщила, что школьница облила одноклассника горючей жидкостью и подожгла. Когда другие дети попытались помочь пострадавшему и спастись от огня, нападавшая стала бить их по головам молотком. По словам свидетельницы, у девочки были конфликтные отношения с одноклассниками и педагогами.