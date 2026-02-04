Пассажира метро Петербурга лишили шапки и арестовали из-за найденного в соцсетях фото

В Санкт-Петербурге пассажира метро арестовали и лишили шапки, на которой был изображен запрещенный в России символ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Как стало известно, 29 января в ходе мониторинга соцсетей правоохранители заметили фотографию с мужчиной в худи в цветах флага США и эмблемой на шапке в виде трезубца, который в России связывают с символикой ряда украинских националистических организаций. В результате сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД России пришли к выводу, что пассажир публично демонстрировал нацистскую атрибутику.

Сам мужчина вину не признал. Он не согласился с трактовкой силовиков и пояснил, что не знал о запрете трезубца, а шапку купил, чтобы подчеркнуть свои этническо-культурные корни. Обвиняемый также заверил, что никогда не пропагандировал запрещенную информацию. Несмотря на это, суд назначил ему 10 суток административного ареста с конфискацией шапки.

Ранее в Санкт-Петербурге 78-летнего жителя оштрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации Вооруженных сил России из-за сине-желтого значка с надписью «Мир Украине». Как стало известно, россиянина задержали на акции памяти жертв политических репрессий на Левашовском мемориале.