Уговаривающий брата к сотрудничеству россиянин получил срок

В Калужской области осудили мужчину за склонение брата к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.

Он признан виновным по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

По данным агентства, 30-летний местный житель склонял своего брата, который проходит службу в вооруженных силах России, к вступлению в террористическую организацию, запрещенную на территории РФ.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность.

2-ой Западный окружной военный суд приговорил обвиняемого к девяти годам колонии строгого режима, первые три года он проведет в тюрьме.

