При взрыве на газопроводе в Луизиане в США пострадал один человек

По меньшей мере один человек пострадал в результате взрыва газа на газопроводе у побережья Мексиканского залива в американском штате Луизиана. Инцидент произошел во вторник на инфраструктуре проекта Delfin LNG, сообщает местный телеканал KPLC.

По его данным, взрыв сопровождался сильным возгоранием – столб огня был виден на расстоянии более чем в 30 километров. В качестве меры предосторожности учащихся школы, расположенной примерно в 9 километрах от места происшествия, временно перевели в укрытие. Пострадавший является сотрудником компании Delfin LNG.

Серьезных разрушений в результате взрыва не зафиксировано. Пожарные взяли огонь под контроль. Подача газа по трубопроводу перекрыта, чтобы дать газовой смеси полностью выгореть. Полиция начала расследование причин произошедшего.