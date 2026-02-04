Суд оставил под арестом управделами губернатора Челябинской области

Управляющий делами губернатора и правительства Челябинской области Роман Менжинский останется под стражей по делу о превышении должностных полномочий. Такое решение принял Мосгорсуд.

Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Менжинского Романа Владимировича, обвиняемого в превышении должностных полномочий, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Фигуранта задержали в июле прошлого года. По данным следствия, Менжинский вместе с министром имущества области Эльдаром Белоусовым и бывшим вице-губернатором региона Александром Богашовым организовали незаконное строительство оздоровительного комплекса. Стоимость объекта превысила 50 миллионов рублей. Комплекс возвели на территории резиденции губернатора Челябинской области. Что известно об этой схеме — в материале «Вечерней Москвы».