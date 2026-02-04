Стало известно о скандале в красноярской школе перед попыткой ученицы сжечь сверстников

Школа в Красноярске, где ученица попыталась сжечь сверстников, в этом году получила предостережение за игнорирование травли. О скандале рассказала Baza в Telegram.

Как стало известно, региональное Минобразования сделало руководству учебного заведения замечание после появления видео, на котором второклассник избивает другого ребенка, а преподаватель наблюдает за дракой со стороны.

Другой скандал произошел в той же школе в 2022 году. Тогда в детских туалетах заметили камеры видеонаблюдения. После проверки прокуратуры всю аппаратуру сняли. Однако через два года школьники вновь увидели в уборной похожее на средство записи устройство. Заявив, что это муляж, руководство убрало его.

Кроме того, издание выяснило, что в текущем учебном году школа потратила на безопасность 14 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в школе не работали рамки металлоискателя, благодаря чему девочка смогла спокойно пронести в здание горючее и молоток, который в дальнейшем использовала при нападении на одноклассников. На посту охраны поочередно дежурили две пенсионерки, не проверявшие школьные карты.

Нападение на школу в Красноярске: что известно к этой минуте

О происшествии в красноярской школе № 153 стало известно 4 февраля. Как сообщили в МВД, 14-летняя школьница бросила в кабинет с учениками горящую тряпку, а после ударила несколько учеников молотком. По неофициальной версии СМИ, девочка сначала подожгла крышку унитаза в туалете учебного заведения, а затем пришла в класс, где облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком. По разным данным, пострадали от пяти до шести человек, включая одного учителя.