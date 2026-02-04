Нападение на школу в Красноярске: что известно к этой минуте

В Красноярске ученица напала на одноклассников, в результате чего пострадали пятеро детей и один учитель. Об этом сообщают региональные правоохранительные органы, передает ТАСС.

По данным МВД, восьмиклассница бросила в кабинет школы горящую тряпку, после чего несколько раз ударила детей предметом, похожим на молоток. В результате инцидента двое школьников с черепно-мозговыми травмами госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие получили помощь на месте.

Как стало известно из источников, нападавшую задержали и доставили на допрос. По предварительной информации, она не состоит на каком-либо учете у специалистов. По словам директора школы и классного руководителя, в классе ранее не фиксировалось серьезных конфликтов или случаев травли. По факту произошедшего возбуждены три уголовных дела. Обстоятельства инцидента и мотивы нападения устанавливаются.

Накануне девятиклассник напал на школу в Уфе. По словам собеседника РЕН ТВ, школьник был вооружен травматическим пистолетом. Как сообщалось, он выстрелил в учителя — сотрудник якобы получил ранение. Нападавшего задержали.

При этом первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев в своем Telegram-канале опроверг информацию о наличии пострадавшего в инциденте.