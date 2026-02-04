Найденное на юге Кипра тело принадлежит экс-главе ОАО «Уралкалий» Баумгертнеру

Останки мужчины, найденные 14 января на юге Кипра на территории под британской юрисдикцией,принадлежат пропавшему бывшему главе ОАО «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру. Об этом сообщили в полицейском управлении британской заморской территории Акротири и Декелия, где расположены военные базы Великобритании.

В полиции уточнили, что личность погибшего удалось установить с помощью ДНК-экспертизы. Анализ подтвердил, что обнаруженное тело принадлежит именно Баумгертнеру.

Причина смерти экс-главы «Уралкалия» на данный момент не установлена. В правоохранительных органах отметили, что какой-либо информации, позволяющей сделать выводы об обстоятельствах гибели, пока нет, передает TАСС.

11 января кипрские власти начали поиски бывшего генерального директора компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, который бесследно исчез 7 января из своего дома в Лимасоле. Уже 14 января в прибрежном районе между деревнями Писсури и Авдиму на труднодоступном и изрезанном участке побережья обнаружили тело мужчины. Проведенный ДНК-текст подтвердил, что найденное принадлежит тело именно 56-летнему Баумгертнеру.