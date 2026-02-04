Осужден мужчина, демонстрировавший в фитнес-клубе тату с нацистской символикой

Одинцовский городской суд вынес приговор мужчине, обвинявшемуся в неоднократном публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области, молодой человек показывал свои татуировки с нацистскими символами на тренировке в фитнес-клубе, чемпионате Московской области по пауэлифтингу и во время визита в отделение банка.

Суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.