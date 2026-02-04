Голод и побои: россияне рассказали об ужасах рабства в Мьянме

Россиянку, попавшую в рабство в Мьянме, регулярно избивали и морили голодом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, у 21-летней девушки и ее семьи были кредиты и долги, которые она надеялась погасить благодаря высокооплачиваемой работе. Так россиянку обманом заманили в один из мошеннических кол-центров Мьянмы, где она провела около трех месяцев.

«Ее били, морили голодом, иногда давали вареный заветренный рис и воду. Поначалу даже душ не разрешали принимать, потом только в холодной воде дали искупаться», - рассказал источник газеты.

Вместе с россиянкой в рабстве оказались граждане Пакистана, Китая и Индии. По предварительным данным, некоторые из них могли погибнуть.

В посольстве РФ в Мьянме ранее сообщили, что трое россиян были похищены на территории страны для принудительной работы в мошеннических колл-центрах. До этого российский посол в Камбодже Анатолий Боровик рассказал, что в стране действуют мошеннические кол-центры, которые заманивают на работу иностранцев, чтобы использовать их рабский труд.

По словам Боровика, люди приезжают работать в эти центры добровольно из-за предложений высокой зарплаты - до 4,5 тысячи евро. Вакансии публикуются на сайтах-агрегаторах, в соцсетях и мессенджерах. Мошенники заявляют, что ищут операторов кол-центра, программистов, переводчиков, менеджеров, моделей, криптоаналитиков и сотрудников техподдержки.

Соискателям обещают оплатить авиабилет, размещение, питание и даже встретить в аэропорту. Также мошенники обещают позаботиться о визах. Требование у них одно - знание иностранного языка и свободное владение компьютером. Девушек, которых заманивают в подпольные колл-центры, затем заставляют флиртовать с мужчинами на сайтах знакомств ради «развода на деньги».