Циркачка пострадала в результате несчастного случая в студии йоги

22-летняя акробатка упала с каната и получила серьезные травмы во время занятия 3 февраля в студии йоги на юго-западе Москвы.

© Московский Комсомолец

Как выяснил «МК», несчастный случай произошел в студии на улице Архитектора Власова, которая открыла семья циркачки. Пострадавшая является представительницей знаменитой цирковой династии, её родители известны как дрессировщики диких зверей.

Сама девушка - профессиональная спортсменка, призер международных российских соревнований и фестивалей по воздушной гимнастики. Йога была ее хобби и способом дополнительного заработка.Гимнастка показывала элементы воздушной йоги.

В процессе выполнения сложного акробатического трюка на канате спортсменка упала с высоты около 7 метров. Причиной происшествия стал обрыв троса. Пострадавшая госпитализирована и находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы начали проверку случившегося.