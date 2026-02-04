В Красноярске задержали девочку, которая подожгла одноклассников в школе

Следователи возбудили уголовные дела в связи с ЧП в одной из школ Красноярска. Речь предварительно идет о попытке убийства и халатности.

© Российская Газета

Инцидент произошел в одной из школ Центрального района. По данным полиции, ученица восьмого класса бросила в детей горящую тряпку и напала на них предположительно с молотком. Несколько школьников госпитализированы.

Следователи СК работают на месте происшествия. Нападавшая задержана, ее опрашивают, уведомили в региональном главке Следкома.

Стало известно о состоянии пострадавших от нападения на школу учеников

Правоохранители дадут оценку действиям (бездействию) руководства учебного учреждения.