Стало известно о состоянии пострадавших от нападения на школу учеников

Один из школьников, пострадавших при поджоге в красноярской школе, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что еще двое пострадавших от огня — в состоянии средней тяжести. Все трое госпитализированы. У двоих школьников также выявили закрытую черепно-мозговую травму после удара молотком.

Напомним, что инцидент произошел в среду, 4 февраля. Как сообщали в ГУ МВД России по региону, восьмиклассница бросила в кабинет в школе горящую тряпку и ударила нескольких учеников молотком. Двое школьников и учитель пострадали от ударов, трое — от ожогов.

Троих детей доставили в больницу с ожогами из школы в Красноярске

По информации СМИ, инцидент произошел в школе № 153. Нападавшую задержали, ее мотивы пока неизвестны.