МВД: Напавшие на полицейских на Рублевском шоссе мужчины могли убить таксиста

Двое мужчин, устроившие перестрелку с полицией на Рублевском шоссе в столице, могли убить подвозившего их таксиста. Об этом в мессенджере Max сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Еще одной жертвой подозреваемых в похищении и убийстве заложника на территории Пензенской области мог стать таксист. Тело мужчины обнаружили мои коллеги из ГУУР МВД России в автомобиле на западе Москвы. Предварительно установлено, что после совершения преступления в Пензе злоумышленники попытались скрыться. Они наняли перевозчика, который согласился довезти их до столицы. В итоге после прибытия по заранее обозначенному адресу пассажиры убили водителя и оставили тело в машине», – сообщила Волк.

Она добавила, что полиция продолжает устанавливать причастность злоумышленников к другим преступлениям.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что 3 февраля полицейские при поддержке Росгвардии проводили в доме на Рублевском шоссе операцию по задержании двоих подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления в Пензенской области.

Фигурантам инкриминируется похищение мужчины в Пензе, имевшее место 29 января. По информации, полученной оперативниками, впоследствии заложник был убит. При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские применили табельное оружие. В результате один из подозреваемых получил смертельные ранения, второй был задержан. По факту случившегося возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.