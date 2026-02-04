Троих детей доставили в больницу с ожогами из школы в Красноярске

© Вечерняя Москва

Трое детей доставлены в больницу с ожогами из школы в Красноярске.

Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

— По предварительной информации, трое пострадавших, доставлены бригадами скорой помощи в ожоговый центр краевой больницы. Специалисты проводят диагностику состояния пострадавших, — сообщили представители ведомства в беседе с ТАСС.

В СМИ сообщили, что ученица восьмого класса одной из школ Красноярска облила одноклассника бензином, после чего подожгла. В ходе осмотра в рюкзаке девочки также нашли молоток.

По данным Mash, девочка сама анонсировала поджог в школьном чате: она устроила опрос, на кого из одноклассников напасть. Однако сверстники не придали этим заявлениям значения.

Одноклассники охарактеризовали девочку как тихую и необщительную. При этом буллинга по отношению к ней не было — она сама не шла на контакт. Во время нападения у нее были порезаны руки, школьницу госпитализировали, уточняется в публикации.

Днем ранее девятиклассник со страйкбольным ружьем напал на гимназию № 16 в Уфе. Он открыл огонь по учителю и одноклассникам, а затем взорвал петарду в классе. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».