Стала известна личность таксиста, убитого бандитами в Москве

Таксистом, которого, предположительно, убили в Москве пензенские бандиты, был 34-летний мужчина по имени Владимир. На его теле нашли огнестрельное и ножевое ранения.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 4 февраля, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

— У него было огнестрельное и ножевое ранения, а также асфиксия. Его убили, когда он подвозил бандитов в такси, — передает слова источника РЕН ТВ.

Подозреваемые сели в автомобиль в Самарской области. Они добрались до Москвы, где расправились с таксистом. Мотивы пензенских бандитов пока не ясны. Тело погибшего нашли в районе Фили.

Бандитов из подъезда на Рублевке заподозрили в двух расправах за неделю

Полиция устроила операцию по задержанию мужчин 3 февраля. Их обнаружили на Рублевском шоссе. Подозреваемые открыли огонь по силовикам. Одного из бандитов удалось ликвидировать. Другого мужчину задержали.

Пензенских бандитов подозревают в похищении человека в регионе. Впоследствии фигуранты убили заложника, после чего скрылись в Москве.