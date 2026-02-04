Три ученика пострадали в результате нападения на российскую школу

Пожар произошел в школе Красноярска. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Красноярского края, троих детей доставили в больницу с ожогами.

По информации Telegram-канала Shot, поджог устроила восьмиклассница в школе № 153. Ученица ворвалась на уроки с молотком, разлила бензин и подожгла.

По предварительной информации, у пострадавших ожоги 2-3 степени. Нападавшую задержали. Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Красноярскому краю, возгорание ликвидировали до прибытия спасателей.

Напомним, что 3 февраля восьмиклассница ранила сверстницу в школе в Кодинске Красноярского края. По предварительной информации, школьница поссорилась с учителем, а после ударила ножом одноклассницу. По факту инцидента возбудили два уголовных дела.