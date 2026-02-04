Сильный пожар произошел около ЖК «Митинский лес» в Москве
Сильное возгорание произошло рядом с жилым комплексом «Митинский лес» в Москве. Предположительно, там вспыхнул частный дом.
Об этом в среду, 4 февраля, сообщили очевидцы.
К месту пожара уже прибыли три бригады спасателей. На момент публикации материала нет информации о пострадавших.
Ранее ЖК бизнес-класса загорелся на северо-западе столицы. Огонь заметили на крыше многоэтажки. Пожар впоследствии потушили. Предварительно, никто не пострадал.