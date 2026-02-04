Мошенники дважды перепродали квартиру сироты из Москвы

Девушка, оставшаяся без родителей, якобы попалась на уловку мошенников и продала свою квартиру в Москве за девять миллионов рублей. Позднее аферисты перепродали ее жилье на несколько миллионов дороже.

Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в Telegram-канале Baza.

— Сирота из Москвы попалась на новую уловку мошенников — они продали ее единственную квартиру дважды и все деньги вывели из РФ через крипту, — говорится в публикации.

Девушку развели под видом взлома аккаунта на «Госуслугах». Затем мошенники сообщили пострадавшей, что она стала фигуранткой уголовного дела об экстремизме. Псевдоправоохранители убедили москвичку продать квартиру, чтобы поймать «преступников». При этом средства обещали вернуть. Девушка согласилась, перевела деньги в крипту и отправила злоумышленникам. Позднее она узнала, что ее квартиру перепродали за 12,4 миллиона рублей. Только после этого москвичка поняла, что ее обманули.

Ранее стало известно, что две пенсионерки судятся из-за квартиры в Москве, проданной якобы под влиянием мошенников. Собственница жилья заявила, что ее обманули и обратилась в инстанцию.