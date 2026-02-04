Россиянин два года развращал двоих детей

В Благовещенске по ходатайству следствия местного жителя арестовали на время расследования уголовного дела о насилии над детьми. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

По решению суда, мужчина проведет в СИЗО ближайшие два месяца. По статье о совращении несовершеннолетних ему грозит пожизненное заключение. Мужчина издевался, развращал и насиловал двух детей в возрасте 12 и 14 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Ростовской области россиянину дали 21 год колонии за похищение, насилие и принуждение трех девушек к употреблению наркотиков.