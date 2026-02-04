Уборщица вместе с мужем украла из квартиры москвички семь миллионов рублей

Женщина, работавшая уборщицей у москвички, с помощью своего мужа украла из ее квартиры на Старокрымской улице в столице 7,4 миллиона рублей.

Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— Гражданка работала уборщицей у потерпевшей и во время одной из уборок обнаружила в квартире крупную сумму наличных денег. Для совершения кражи злоумышленница передала ключ от входной двери своему супругу, — рассказали на сайте ведомства.

Мужа подозреваемой поймали на улице Академика Янгеля. Саму женщину задержали на одном из московских вокзалов. Правоохранители выяснили, что супруги придумали себе мнимое алиби, чтобы отвести от себя подозрения. Они съездили в Петербург и вернулись в Москву. Силовики нашли похищенные деньги и вернули жительнице столицы. В отношении супругов завели уголовное дело и заключили их под стражу.

Ранее уборщица украла из квартиры москвички вещи на сумму, превышающую 400 тысяч рублей. Подозреваемую вычислили благодаря записям с камеры видеонаблюдения в помещении. Женщину задержали и завели уголовное дело.