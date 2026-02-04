ФСБ и ФСИН предотвратили теракт в исправительной колонии в Краснодарском крае

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России предотвратили теракт в одной из исправительных колоний в Краснодарском крае. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в пресс-службе ФСБ.

© Вечерняя Москва

Уточняется, что мужчина, планирующий теракт, является выходцем из Центрально-Азиатского региона, он 1980 года рождения.

— Своевременно полученная оперативная информация позволила установить готовивших преступление выходцев из Центрально-Азиатского региона из числа осужденных за общеуголовные преступления, — рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Москве 29-летнего иностранца, которого подозревают в подготовке взрыва на объекте энергетики в Московской области по указанию спецслужб Украины.

В Республике Дагестан Федеральная служба безопасности России также предотвратила подготовку террористических актов. В ходе операции при попытке задержания подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.