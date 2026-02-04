В Башкирии обрушилась кровля многоквартирного дома

В Кушнаренковском районе сегодня утром произошло ЧП: частично обрушилась четырехскатная кровля многоквартирного дома.

Как рассказали в прокуратуре РБ, инцидент произошел по ул. Горной в селе Кушнаренково. Пострадавших и погибших нет. На данный момент временно приостановлено газоснабжение объекта. Для эвакуированных жильцов подготовлены места для размещения в детском лагере.

Будут установлены причины произошедшего и дана оценка, насколько своевременно очищалась крыша от снега и наледи.

В МЧС РБ уточнили, что в доме проживает 12 семей. Когда произошло обрушение - повредилась газовая труба.