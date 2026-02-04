Полиция задержала уборщицу и ее мужа за обман москвички на 7,4 млн руб.

Столичные полицейские задержали супружескую пару за кражу из квартиры, в которой женщина более года работала уборщицей, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«Злоумышленники разработали схему: жена более года работала уборщицей в квартире на ул. Старокрымская, обнаружила крупную сумму – 7,4 млн руб. – и передала мужу ключи. Пока хозяйки не было, он вынес деньги. Для алиби пара сразу уехала в Питер, но это не помогло – их задержали в течение суток после возвращения оперативники уголовного розыска столичного Главка и ОМВД России по району Южное Бутово. Все похищенные средства изъяты и возвращены владелице», – говорится в сообщении.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по ст. 158 УК РФ («Кража»). Сейчас они находятся под стражей.