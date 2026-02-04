В Британии нашли бездыханное тело родственника Мика Джаггера

В Великобритании обнаружено тело родственника известного рок-музыканта Мика Джаггера. Об этом сообщает портал Page Six.

Речь идет об Александре Ки — гражданском муже 33-летней Ассизи, старшей внучки фронтмена The Rolling Stones. Мужчина числился пропавшим без вести несколько дней.

Тело 37-летнего Ки нашли в море у побережья недалеко от города Бьюд в графстве Корнуолл. Прибывшие на место сотрудники полиции и береговой охраны констатировали отсутствие признаков жизни.

Последний раз Александра видели 23 января в одном из пабов города Боскасле. После его исчезновения полиция Девона и Корнуолла объявила мужчину в розыск.

Известно, что Ки был предпринимателем и вместе с шеф-поваром Фредди Вудраффом владел популярным рестораном морепродуктов в Боскасле. Обстоятельства гибели устанавливаются, официальная версия произошедшего пока не озвучена.