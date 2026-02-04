В России зафиксирован случай заболевания лихорадкой чикунгунья

В России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья у женщины, вернувшейся с отдыха на Сейшельских островах и госпитализированной в Москве, сообщил Роспотребнадзор.

Специалисты отметили, что заболевшая прибыла в Москву после отпуска на Сейшельских островах, где ее покусали комары, а защитными средствами она не пользовалась, передает РИА «Новости».

Инфекция была выявлена с помощью отечественных тест-систем Роспотребнадзора, которые показали наличие вируса. Женщина была госпитализирована сразу после возвращения в Россию, подчеркнули в ведомстве.

«Специалисты ведомства оперативно организовали все необходимые противоэпидемические мероприятия», – добавили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре уточнили, что риск распространения инфекции в России крайне низок, поскольку чикунгунья не передается от человека к человеку, а только через укусы инфицированных комаров. Эндемичными регионами для этого заболевания остаются страны Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Западно-Тихоокеанского региона, Аравийского полуострова и Индийского субконтинента.

Ведомство порекомендовало россиянам, отправляющимся в эти регионы, защищаться от укусов насекомых, используя репелленты, москитные сетки, надкроватные пологи и закрытую одежду. Также в случае появления симптомов лихорадки после возвращения из поездки рекомендуется немедленно обратиться к врачу и сообщить о посещении эндемичного региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали тест-систему для диагностики лихорадки чикунгунья. Осенью на юге Китая отмечали новую волну этой инфекции.