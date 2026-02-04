Аферисты придумали схему обмана с «задержанием» курьера мошенников

Мошенники придумали новую схему обмана с «задержанием» курьера аферистов
Злоумышленники разработали новую схему обмана жителей России, в ходе которой мошенники представляются полицейскими и предлагают жертве принять участие в «задержании» курьера аферистов.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы МВД России.
Псевдоправоохранители, участвующие в обмане, заявляют жертвам о якобы проведении операции по задержанию мошенников, обманывающих пенсионеров.
«Человека просят оказать содействие — отдать курьеру собственные накопления», — указано в публикации.
В момент передачи денег полицейские якобы должны задержать преступника, однако в реальности связь прекращается, а средства оказываются в руках злоумышленников.
В Нижегородской области на минувшей неделе было зарегистрировано 68 преступлений, совершённых с использованием различных преступных схем. Совокупный ущерб от действий мошенников составил почти 38 млн рублей.