Аферисты придумали схему обмана с «задержанием» курьера мошенников

Злоумышленники разработали новую схему обмана жителей России, в ходе которой мошенники представляются полицейскими и предлагают жертве принять участие в «задержании» курьера аферистов.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы МВД России.

Псевдоправоохранители, участвующие в обмане, заявляют жертвам о якобы проведении операции по задержанию мошенников, обманывающих пенсионеров.

«Человека просят оказать содействие — отдать курьеру собственные накопления», — указано в публикации.

В момент передачи денег полицейские якобы должны задержать преступника, однако в реальности связь прекращается, а средства оказываются в руках злоумышленников.

В Нижегородской области на минувшей неделе было зарегистрировано 68 преступлений, совершённых с использованием различных преступных схем. Совокупный ущерб от действий мошенников составил почти 38 млн рублей.