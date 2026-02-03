Стало известно, что грозит убийцам россиянина в Таиланде

Стало известно, какое наказание может грозить двоим гражданам России, которых подозревают в похищении и убийстве их соотечественника в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости.

© Unsplash

По информации источника, подозреваемым может грозить несколько пожизненных сроков и даже смертный приговор. Как рассказали в полиции города Паттайя, а также подтвердили в руководстве управления Второго полицейского региона Таиланда, подозреваемым готовятся предъявить обвинения в похищении человека в целях наживы с отягчающими обстоятельствами, убийстве с отягчающими обстоятельствами и в сокрытии тела, связанном с совершением убийства.

Таким образом, им грозит от 15 до 20 лет за похищение, а также пожизненное или смертная казнь за убийство. Кроме того, сокрытие тела после совершения убийства наказывается в Таиланде по трем различным статьям — наказания по ним составляют от 1 до 5 лет тюрьмы.

Общее наказание по всем статьям может составить по два пожизненных срока каждому, либо 10 лет тюремного заключения, либо смертные приговоры.

Ранее Тайская полиция обнаружила останки пропавшего бизнесмена из России Михаила Емельянова.