Воркутинец сломал возлюбленной ребра табуретом, а затем предложил ей руку и сердце

В Воркуте вынесли приговор мужчине, который избил возлюбленную табуретом, а затем позвал ее замуж. Об этом со ссылкой на городскую прокуратуру сообщают «Новости Коми».

© Газета.Ru

Инцидент произошел, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Испытав приступ ревности, он стал ссориться со своей сожительницей, а затем схватил деревянный табурет и нанес ей несколько ударов — у пострадавшей оказались сломаны несколько ребер.

После случившегося мужчина решил загладить вину, даря возлюбленной украшения и технику. Он также позвал ее замуж, рассчитывая на прекращение преследования в связи с примирением сторон. Суд учел эти обстоятельства как смягчающие, но все равно признал агрессора виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.