Сын исчезнувшей в тайге Усольцевой считает, что семья жива

Сын Ирины Усольцевой, которая вместе с мужем и ребенком пропала в красноярской тайге в сентябре 2025 года, считает, что семья может быть жива. Об этом он сказал в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

© КГКУ "Спасатель"/Telegram

Даниил Баталов заявил, что сам участвовал в поисках семьи Усольцевых. Тогда никаких следов обнаружить не удалось, что может говорить в пользу версии о том, что Усольцевы скрылись, считает он.

"Я сердцем надеюсь, я головой думаю, что они куда-то уехали", - сказал он.

В конце сентября прошлого года Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились в поход в урочище Буратинка возле поселка Кутурчин в Красноярском крае. Вскоре связь с ними пропала. СК возбудил по данному факту уголовное дело.

Активные поиски завершились 12 октября. С тех пор они несколько раз возобновлялись на отдельных участках.

В СМИ выдвигались разные версии исчезновения Усольцевых, в том числе говорилось о тайном отъезде за границу. Однако в СК заявляли, что версия о побеге была опровергнута в ходе следствия.