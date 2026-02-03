Сотрудники уголовного розыска МВД России и УМВД по Пензенской области при поддержке бойцов Росгвардии провели операцию по задержанию двух подозреваемых в похищении человека на Рублевском шоссе в Москве. В результате один из похитителей ликвидирован, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с Федеральным законом „О полиции“ применили табельное оружие. В результате один из подозреваемых получил смертельные ранения. Второй задержан и доставляется в следственные органы», — сообщила Волк в своем telegram-канале.

Похищение в Пензе было заранее спланировано. Оперативники получили информацию, что после захвата мужчины его удерживали, а затем с ним расправились. На жилье подозреваемых в Москве силовики вышли в ходе розыскных мероприятий. При штурме фигуранты открыли огонь из огнестрельного оружия.

Ранее силовики уже сообщали о розыске подозреваемых, скрывающихся после тяжких преступлений. Так, в январе Следственный комитет объявил в розыск охранника петербургского торгового центра, сбежавшего за границу после конфликта, в котором погиб 24-летний мужчина. Тогда двум его коллегам, обвиняемым в убийстве, избирали меру пресечения в виде заключения под стражу.