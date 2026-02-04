В подъезде дома на Рублевке при задержании застрелен подозреваемый в убийстве

Операцию по задержанию проводили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с полицией Пензенской области при силовой поддержке Росгвардии. Подозреваемых обнаружили то ли рядом, то ли в одном из жилых домов на Рублевском шоссе в районе Кунцево близ метро "Молодежная". По информации МВД, во время попытки задержания мужчины оказали вооруженное сопротивление. В подъезде прозвучали выстрелы, после чего сотрудники полиции открыли ответный огонь. Официальный представитель МВД Ирина Волк подчеркнула, что табельное оружие применялось в соответствии с требованиями Федерального закона "О полиции". В результате перестрелки один из подозреваемых был смертельно ранен, второй задержан. Сотрудники полиции и Росгвардии, по официальным данным, не пострадали. По рассказам очевидцев, к дому прибыли несколько экипажей полиции, автомобили Росгвардии и бригады скорой помощи. Жители сообщали о нескольких выстрелах и видели, как из подъезда выносили раненого мужчину. Что произошло в Пензенской области История, из-за которой подозреваемых объявили в федеральный розыск, началась 29 января в Пензенской области. Как писали местные СМИ, в этот день двое мужчин похитили 39-летнего жителя региона. Его родственники обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело о похищении человека. Позднее следствие пришло к выводу, что похищенный был убит. В СМИ и Telegram-каналах обсуждается версия о личном характере преступления. Якобы убитый мужчина был новым возлюбленным бывшей супруги одного из фигурантов, а конфликт на почве этих отношений стал причиной похищения и последующего убийства. Следственные органы официально мотив преступления не раскрывали. После расправы подозреваемые скрылись и покинули Пензенскую область. Пытаясь запутать маршрут передвижения, они добрались до Москвы, где их и нашли. Что известно о фигурантах Фигурантами дела, по данным СМИ, являются жители Пензенской области Михаил Леонтьев и Алексей Ланчиков. Леонтьеву 41 год. В 2015 году он был осужден за двойное убийство, совершенное годом ранее, и получил 23 года колонии строгого режима, но "был освобожден досрочно по стечению обстоятельств". По неподтвержденным данным, именно Леонтьев во время задержания в Москве открыл огонь по сотрудникам полиции и был смертельно ранен ответным огнем. О его сообщнике Ланчикове известно, что ему 38 лет, он является жителем Пензы. После перестрелки на Рублевском шоссе Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Максимальное наказание по ней предусматривает пожизненное лишение свободы. Решается вопрос о доставлении задержанного фигуранта в следственные органы по Пензенской области для проведения дальнейших следственных действий. Параллельно продолжается расследование уголовного дела о похищении и убийстве, возбужденного в Пензенской области. Задержанный фигурант проходит по делу о похищении человека и убийстве, а также по эпизоду вооруженного сопротивления при задержании.