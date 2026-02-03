Выброшенные матерью с балкона в Ленинградской области дети получили травмы

Телеканал 78.ru предоставил информацию о характере повреждений, полученных детьми, которых мать сбросила с балкона в Ленинградской области.

У старшего ребенка зафиксированы ушибы в области лица и покраснения на кожном покрове. Младшей девочке диагностировали переломы верхних и нижних конечностей, которые были зафиксированы для предотвращения дальнейшего смещения костей. В настоящее время дети находятся в ясном сознании, проявляют двигательную активность и часто плачут.

Установлено, что за шесть недель до трагического происшествия женщина начала испытывать беспокойство по поводу развития старшей дочери, которой было полтора года и у которой отсутствовала речь. Она изучала информацию об аутизме у детей и пришла к выводу о возможной патологии у ребенка. Впоследствии, по предварительным данным, у женщины развилось депрессивное состояние, и она стала испытывать слуховые галлюцинации.

Происшествие случилось в Новогорелово. 23-летняя гражданка иностранного государства вышла на балкон общего пользования многоквартирного дома и сбросила с высоты 16-го этажа двух своих детей, родившихся в 2024 и 2025 годах, после чего совершила самоубийство.

Ранее житель Уфы, страдающий психическим расстройством, выбросил свою дочь из окна, и в настоящее время находится под следствием.