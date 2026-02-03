В Якутии отец и сын держали на ферме рабов на цепи

По данным телеграм-канала РЕН-ТВ, в Якутии отец и сын, занимающиеся фермерством, на протяжении продолжительного периода времени насильно удерживали двух человек, эксплуатируя их в качестве рабочей силы. Над жертвами систематически совершались акты насилия, а также применялись угрозы физической расправы.

Наиболее ужасающим является положение 54-летнего мужчины, страдающего психическим расстройством. С целью предотвращения его побега, его заковывали в цепь, фиксируя её к ограждению для скота. Вследствие избиений у него были зафиксированы переломы рёбер.

Во время следственных действий фермер кратко аргументировал свои жестокие действия следующим образом: «Это было необходимо, так как он постоянно предпринимал попытки к бегству».