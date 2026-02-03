Инфраструктурный объект получил серьезные повреждения в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал он.

По его словам, пострадавших в результате удара по городу и округу на данный момент нет.

До этого вечером 3 февраля военкор Евгений Поддубный сообщал о массированном ракетном ударе по Белгороду. По его словам, расчеты систем противовоздушной обороны отражали налет на столицу области.