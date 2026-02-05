Жилкин после убийства 9-летнего Паши устроил романтическое свидание

В ночь на 3 февраля в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области найдено тело девятилетнего мальчика со связанными ногами и руками. В убийстве ребенка сознался 38-летний уроженец ЛНР Павел Жилкин. Суд отправил подозреваемого в расправе над мальчиком под стражу на два месяца.

Во время заседания Жилкин вел себя спокойно, но старался скрывать лицо от камер. Петр рассказал, что из-за случившегося его дочь начали травить в школе. В этом предполагаемый убийца обвинил журналистов, мол, придают слишком больше значение произошедшему.

Сам преступник, судя по его поведению, не считает, что сделал что-то ужасное. Портал 78.ru нашел возлюбленную Жилкина Веронику, которая рассказала, что сразу после убийства мужчина позвал ее на свидание. Девушка и не подозревала, что за человек рядом с ней, поэтому согласилась встретиться вечером. Петр пришел на свидание как ни в чем не бывало.

"Ну, может быть, он более расстроенный какой-то был, прибитый чуть-чуть, если сильно прям придираться, копаться. Не сильно заметила, что с ним. Он в принципе всегда такой после работы уставший, потом разгорается", — поделилась Вероника с 78.ru.

Влюбленные провели вместе ночь, а утром Жилкин, прочитав в соцсетях, что об убийстве мальчика стало известно, бросился бежать. Он поехал в Псков. При этом в дороге Петр писал Веронике, спрашивал, не приходили ли к ней полицейские. Жилкин назвал убитого мальчика "попрошайкой" и шутил. Так, на вопрос девушки о том, когда они смогут встретиться, преступник с юмором ответил: "Лет через 15".

Напомним, как установили следователи, Жилкин похитил ребенка, посадив в салон своей иномарки. В машине между преступником и жертвой произошла перепалка. Мужчине хватило одного удара кулаком, чтобы убить девятилетнего Пашу. После этого Жилкин связал ребенку руки и ноги и утопил тело.