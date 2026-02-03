Пожар произошел в ТРЦ «Щелковский» на востоке Москвы

В вентиляции торгового центра «Щелковский», расположенного в столичном регионе Гольяново, произошел пожар. После случившегося посетителей и персонал эвакуировали из здания.

Об этом во вторник, 3 февраля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

— В ТРЦ «Щелковский» в Москве произошло возгорание в вентиляционном коробе. Здание эвакуировано, — передает агентство.

Ранее на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге загорелся торговый центр «Капитолий», после чего из здания оперативно эвакуировали 500 человек. По данным журналистов, пожар произошел в ресторане «Гуси-лебеди», в вытяжке которого загорелись жировые отложения. В результате случившегося никто не пострадал.

29 января в коттеджном поселке Изумрудный в Новой Москве загорелся трехэтажный таунхаус. Позднее в МЧС России уточнили, что в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель.