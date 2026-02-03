Педофил, убивший мальчика из Петербурга, признал свою вину

В Петербурге педофил Петр Жилкин, убивший девятилетнего мальчика, признал свою вину. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, Жилкин ехал с мальчиком от парковки гипермаркета «Лента» на Таллинском шоссе в деревню Яльгелево. В дороге между мужчиной и ребенком случилась ссора из-за отказа последнего совершать иные действия сексуального характера. После этого злоумышленник убил ребенка и спрятал его тело в Симоновском ручье Ломоносовского района, а сам скрылся от правоохранителей в Псковской области. Кроме того, он удалил записи с камер видеонаблюдения в своем доме и другие файлы.

Мужчине предъявили обвинение. Жилкин признал свою вину в совершении преступления.

До этого Жилкин заявил, что ребенок понял, что тот испытывает к нему «нездоровый интерес» и потребовал у мужчины 500 тысяч рублей за молчание об этом. Именно шантаж преступник назвал главным мотивом убийства малолетнего.

Ребенок пропал еще 30 января, в последний раз его видели садящимся в машину у гипермаркета. В день пропажи школьника мужчина предлагал ему и другим детям покататься на автомобиле и «побыть с ним за деньги».