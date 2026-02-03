Ученик колледжа напал с ножом на учительницу во Франции

Ученик колледжа на юге Франции напал с ножом на 60-летнюю учительницу изобразительного искусства — женщина госпитализирована. Об этом сообщает Europe 1.

Нападение произошло в коммуне Санари-сюр-Мер. В результате преподаватель получила несколько ножевых ранений, в том числе в область живота. В данный момент ее состояние оценивается как тяжелое, врачи пытаются спасти ее жизнь.

Нападавшим оказался 14-летний ученик. Он был задержан на месте. Согласно предварительной версии, причиной для нападения стала ссора — учительница несколько раз сделала подростку замечание, после чего между ними возник конфликт.

