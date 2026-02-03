Блогера попытались убить за критику салонов красоты в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде правоохранители задержали двух женщин и мужчину, обвиняемых в подготовке заказного убийства местного блогера, которая критиковала салоны красоты.

Об этом во вторник, 3 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— При пособничестве своей знакомой злоумышленница нашла киллера, передала ему необходимые сведения и деньги для исполнения заказа. Информация о планируемом преступлении поступила к полицейским, которые во взаимодействии со следователями и сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых, — написала Волк в своем канале в мессенджере MAX.

В Следственном управлении Следственного комитета России сообщили, что одну из женщин обвинили в пособничестве в покушении на убийство, а другую женщину и мужчину — в покушении на убийство по найму. Женщин заключили под домашний арест, а мужчину заключили под стражу, передает Telegram-канал ведомства.

2 февраля стало известно, что руководство салона красоты в Нижнем Новгороде наняло убийцу для ликвидации блогера Марины Ильиной, которая устраивает проверки таких заведений. При этом представители этой сферы выступают против таких проверок и часто начинают драку.