Шакал пролез в дом и покусал годовалого ребенка

В Пакистане шакал забрался в дом и покусал трех человек. Об этом сообщает ARY News.

Инцидент произошел в деревне близ Ноориабада, в холмистой местности. Агрессивный зверь напал на спящих мужа и жену и нанес серьезные травмы их годовалой дочери. Когда другие члены семьи подняли тревогу, животное скрылось. Пострадавшие были доставлены в больницу и получили первую дозу вакцины против бешенства. По словам главного районного офицера здравоохранения Пира Гулама Хусейна, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Это не первый случай нападения диких хищников на людей в регионе. В прошлом году жители деревни Сери постоянно жили в страхе из-за атак леопардов, которые выходили из леса и нападали на скот.

Ранее сообщалось, что власти штата Нью-Джерси, США, предупредили местных жителей об участившихся нападениях койотов. Один из них утащил со двора маленькую домашнюю собаку.