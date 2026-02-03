В СК раскрыли подробности по делу об убийстве мальчика в Петербурге

Петр Жилкин, обвиняемый в убийстве мальчика в Санкт-Петербурге, напал на него из неприязни, ударил кулаком по голове. Ребенок умер на месте, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В понедельник, 2 февраля, СК возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения 9-летнего мальчика в Петербурге.

По версии следствия, 30 января 38-летний обвиняемый, передвигаясь на автомобиле Toyota Fortuner от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к месту своего проживания в деревне Яльгелево, посадил в него знакомого 9-летнего мальчика.

В ведомстве уточнили, что ребенок из многодетной семьи занимался мытьем фар и окон возле ТЦ, неоднократно сталкивался с Жилкиным.

«На почве личных неприязненных отношений, внезапно возникших в ходе конфликта с потерпевшим, он напал на ребенка и нанес кулаком удар в область головы. От полученных повреждений ребенок скончался на месте преступления», — отметили в СК.

В пресс-службе предположили, что неприязнь возникла в связи с тем, что ребенок отказался совершать со взрослым «действия сексуального характера».

В ведомстве уточнили, что фигурант попытался скрыть преступление, сбросив тело ребенка в Симоновский ручей в Ломоносовском районе.

В дальнейшем мужчина был оперативно задержан. Злоумышленнику предъявлено обвинение, решается вопрос о его аресте.