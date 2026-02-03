Появились подробности нападения подростка на школу в Уфе

Одной из возможных причин нападения подростка на гимназию N16 в Уфе мог стать буллинг со стороны одноклассников. Об этом заявил "Интерфаксу" мэр города Ратмир Мавлиев.

По его словам, девятиклассника могли систематически обижать сверстники. Подросток пришел в школу с пневматической винтовкой и открыл стрельбу, однако в результате инцидента никто не пострадал.

Инцидент произошел утром 3 февраля во время урока в одной из гимназий Уфы. По данным СМИ, девятиклассник ворвался в школу с оружием. Во время нападения мальчик выстрелил в учителя и троих одноклассников, а также взорвал петарду. Сначала сообщалось, что от действий несовершеннолетнего пострадал один из учителей, но эту информацию опровергли в администрации региона.

Напавший на учителя в гимназии № 16 в Уфе школьник хотел только припугнуть обидчиков, а не причинять вред людям. Об этом девятиклассник сообщил полиции во время допроса, пишет ТАСС.

«Я не хотел (причинять вред — прим. «Ленты.ру»), только припугнуть. Я пытался, не получалось по-другому, разговаривал, и драки были, беседы с завучем, учителями», — заявил он.

Ученик девятого класса уфимской гимназии № 16 начал подготовку своего нападения 26 января, за неделю до ЧП. Как выяснила "РГ", юноша создал закрытый Telegram-канал и транслировал всю подготовку к акту "возмездия".

Как уже сообщалось, мальчик пришел в школу с травматическим оружием, выстрелил в троих одноклассников и учителя истории, но, к счастью, никого не ранил.

Судя по контенту закрытого канала, подросток стал жертвой буллинга в школе.

"Я пытался делать все, драться, разговаривать, молчать, орать, смеяться, люди ничего не понимают, они руководствуются только своими инстинктами, особенно подростки", - писал девятиклассник.

В какой-то момент нервы юноши сдали, он писал ежедневные отчеты о конфликтах с обидчиками, скрупулезно фиксировал любую ссору. В спор он вступал не только в школе, но и с родителями, даже подрался с отцом из-за младшего брата. Судя по оставленным сообщениям, мать и отец ругали его за поведение и прогулы в школе, что выводило парня из себя.

Больше всего парень хотел навредить учителю истории Тамерлану С. Прежде чем напасть на школу, девятиклассник "тренировался" с оружием и петардами в других помещениях.

Металлодетектор в уфимской гимназии, как сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров, среагировал на нож, который принес с собой ученик девятого класса, но подростка никто не остановил.

«Автомат, который мальчик принес в школу, - пластиковый, игрушечный, - уточнил Хабиров в своем телеграм-канале. - Металлодетектор "увидеть" его не может». Металлодетектор «среагировал на нож». «Почему подростка никто не остановил? – продолжил глава региона. - Потому что у большинства учеников есть с собой что-то металлическое». «С этим тоже будем разбираться отдельно», - пообещал Хабиров.

Подросток, устроивший нападение в гимназии № 16 в Уфе, заранее записывал на диктофон разговоры с одноклассниками и преподавателями. Как сообщает Telegram-канал «112», он выкладывал аудиозаписи в свой канал, в том числе фрагмент урока химии, на котором учитель отчитывал учеников за неуспеваемость, передает издание.

«Так одноклы задолбали и учителя. Как обычно не выспался и теперь слушаю тупой гундешь одноклассников, их шутки и смешки, но при этом представляю как расправлюсь со всеми ими», — написал он, сохранив оригинальную орфографию и пунктуацию.

В своих сообщениях девятиклассник выражал крайнее раздражение в адрес окружающих. Эти записи могли свидетельствовать о длительном накоплении агрессии.

Руководитель учебного заведения в Уфе, где случился инцидент, прежде уже привлекалась к административной ответственности за несоблюдение норм антитеррористической безопасности.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении ТАСС, в минувшем году судебными органами на нее был наложен штраф в размере 30 000 рублей.

Вадим И., который напал на уфимскую школу, является сыном высокопоставленных госслужащих в Башкирии. Об этом во вторник, 3 февраля, пишет Telegram-канал Shot.

По информации канала, его отец и мать находятся на руководящих должностях в Федеральной налоговой службе (ФНС). Отец, Дамир И., работает начальником инспекции ФНС № 1 по Башкирии, а мать, Анна И., — исполняющим обязанности начальника правового отдела в межрайонной инспекции ФНС. Официально эту информацию не подтвердили.

Родители ученика, который напал с оружием на уфимскую школу, знали о его проблемах со сверстниками. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в Telegram-канале Baza.

Близкие отзываются о семье как о благополучной. Родители задержанного занимают высокие посты в республиканском управлении налоговой службы. О конфликтах ребенка в школе они знали.

По словам отца мальчика, его сын неоднократно жаловался на сверстников из-за их оскорблений и издевательств. Также девятиклассник сильно переживал, что у него не получается завести друзей.

Руководству гимназии в Уфе грозит увольнение в случае, если подтвердится факт травли подростка, напавшего на учеников и учителя. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Моя позиция проста: если будет установлен факт буллинга, мы убираем руководство школы. Причины таких поступков могут быть разные – проблемы в семье, несчастная любовь или сам буллинг. Сейчас важно выяснить, что стало основной причиной", – отметил Хабиров.

