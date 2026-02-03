Чистка снега с машины закончилась для россиянки изнасилованием

В Москве следователи предъявили иностранному гражданину обвинение в изнасиловании, которое было совершено 22 февраля 2006 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Иностранец проходит обвиняемым по статье 131 УК РФ («Изнасилование»).

Как установило следствие, в тот день злоумышленник напал на девушку, расчищавшую снег с машины около гаражей на улице Привольной. Угрожая убийством, он затащил ее в гараж, совершил преступление и скрылся.

Сразу установить личность нападавшего не удалось. Спустя 18 лет правоохранители провели экспертизы по вещественным доказательствам, изъятым в 2006 году, что и позволило идентифицировать подозреваемого — им оказался мужчина 1977 года рождения.

В 2018 году произошло похожее преступление в Красноярске. Мужчина напал на пострадавшую на лестнице моста, ведущей к гаражному кооперативу. Он хотел ее изнасиловать, но его действия остановили прохожие.