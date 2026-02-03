Похищенный в Петербурге мальчик был убит в машине

Похищенный девятилетний мальчик, тело которого полицейские нашли в Санкт-Петербурге, был убит в машине похитителя. Об этом во вторник, 3 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

© Вечерняя Москва

Подозреваемый в убийстве задержанный педофил Петр Жилкин при этом намеренно скрывал следы преступления.

— Жилкин скрыл следы преступления, опасаясь наказания. После убийства мальчика он помыл автомобиль, который был непосредственным местом преступления, уничтожил видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленные в его доме, а также другие файлы на технических средствах, — приводят слова источника в материале.

По информации РИА Новости, Жилкин убил ребенка ударом кулаком по голове. Мальчик умер на месте.

Мальчик пропал в Петербурге 30 января. Он не вернулся домой, и родители забили тревогу. 2 февраля следователи завели уголовное дело об убийстве. В этот же день задержали подозреваемого Петра Жилкина. В ходе допроса он признался в преступлении. Он объяснил, что убил ребенка, потому что тот его якобы шантажировал.

При этом есть сведения и том, что в гибели ребенка могут быть косвенно замешаны и его родители. Подробнее о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».