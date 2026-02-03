Нападение девочки с ножом в Красноярском крае произошло из-за травли

Как рассказал RT источник в правоохранительных органах, девочка, ударившая в Красноярском крае сверстницу ножом , заявила, что «хотела разобраться со своими обидчиками». В настоящий момент травля — одна из основных версий случившегося.

При этом отмечается, что раненую школьницу ученица особо не знала и не общалась с ней.

«Всё произошло на уроке. Девочка достала принесённый из дома нож, вышла к доске и начала им размахивать в сторону учителя. После этого вышла из класса и побежала в туалет. Там она столкнулась с учащейся из параллельного класса — её она ударила ножом в поясницу. Её жизни ничего не угрожает. Предварительно, никакого конфликта ни с учителем, ни с пострадавшей у школьницы не было», — цитирует собеседника Telegram-канал RT.

Уточняется, что задержал и обезвредил девочку учитель физкультуры. Сейчас следователи выясняют, в чём именно проявлялась травля девочки и кто в этом участвовал. Сама она пока не может объяснить детально. Школьница из благополучной семьи, училась хорошо, на учёте не состояла.

3 февраля в школе Кодинска 14-летняя девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. Возбуждено два уголовных дела.

Сообщалось, что пострадавшую школьницу госпитализировали, угрозы её жизни нет.