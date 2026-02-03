Мать известной телеведущей пропала при загадочных обстоятельствах

Полиция Аризоны (США) расследует загадочное исчезновение матери известной американской телеведущей Саванны Гатри 84-летней Нэнси Гатри. Пожилую женщину, которая живёт одна и не страдает деменцией, в последний раз видели в её доме под Тусоном в минувшие выходные. Сообщается, что есть признаки, что она не уходила самостоятельно из дома.

В Аризоне разворачивается расследование по делу об исчезновении 84-летней матери знаменитой телеведущей Саванны Гатри Нэнси Гатри. Женщину в последний раз видели в её собственном доме недалеко от Тусона. Когда она не пришла в церковь, семья забила тревогу и обратилась в полицию.

Шериф округа Пима Крис Наносс, выступая перед прессой, охарактеризовал ситуацию крайне серьёзно: «Мы рассматриваем это не столько как поисковую операцию, сколько как осмотр места преступления». По его словам, на месте есть признаки того, что Нэнси, которая передвигается с ограничениями и нуждается в ежедневных лекарствах, не могла уйти самостоятельно. Он подчеркнул, что женщина живёт одна, находится в здравом уме и не страдает деменцией — «она сообразительна, как щепка».

Это заявление исключает версию о том, что пожилая женщина могла просто заблудиться. Семья настаивает на том же. Шериф не стал раскрывать деталей, но призвал местных жителей быть бдительными и сообщать в полицию любую информацию.

Утреннее шоу, которое обычно ведёт Саванна Гатри, начало эфир с сообщения об исчезновении. Сама ведущая, отсутствовавшая в студии, обратилась к зрителям с заявлением: «От имени нашей семьи я хочу поблагодарить всех за мысли, молитвы и слова поддержки. Сейчас мы по-прежнему сосредоточены на благополучном возвращении нашей дорогой Нэнси». Полиция склоняется к версии, что её могли похитить из дома во время сна. Расследование продолжается.