«Оружие подарили младшему брату»: новые подробности стрельбы в уфимской школе

Стали известны новые подробности стрельбы в гимназии №16 города Уфа, произошедшей во вторник утром. В частности, выяснилось, почему девятиклассник Вадим устроил нападение на учителя.

Как выяснил «МК», Вадим был средним братом в семье, где росли трое мальчиков. Папа и мама занимали руководящие посты в одном из отделений налоговой инспекции. При этом Вадим был балованным ребенком — ему уделяли гораздо больше внимания, чем, например, старшему брату.

Никакими заболеваниями он не страдал. «Он здоровее всех нас троих», - сказал старший брат задержанного подростка. Кроме того, девятиклассник посещал тренажерный зал.

Гимназию №16 мальчик посещал три года. Учился он нормально, однако уже несколько месяцев постоянно жаловался на травлю. При этом Вадим не пояснял, с чем конкретно связаны насмешки одноклассников — по крайней мере, это не касалось внешнего вида. Тем не менее, он часто говорил:

«Меня буллят, не хочу ходить в школу». Родственники уговаривали потерпеть его три месяца до окончания учебного года, а потом как-то решить вопрос — возможно, перевести мальчика в другую школу. Однако последние две-три недели он стал регулярно прогуливать занятия. Мать Вадима даже просила старшего сына повлиять на него.

Выяснилось, что пост Вадима, который он сделал два дня назад в социальной сети Telegram с предупреждением о возможной атаке на школу, видели, однако не придали ему значения. В первую очередь, потому, что мальчик позировал с игрушечным автоматом. Этот автомат подарили на день рождения его 5-летнему брату, он стреляет пластмассовыми пульками. Пульки малышу не давали, однако Вадим вооружился ими. Также он взял с собой кухонный нож, которым семья всегда пользовалась.

Следователи выяснили, что накануне визита в школу подросток просматривал страницы в Интернете с описанием случаев «шутинга» в других учебных заведениях. В частности его интересовала история Ильяза Галявиева — бывшего ученика казанской гимназии, устроившего бойню в своем учебном заведении в мае 2021 года. Тогда при стрельбе погибли 7 учеников и 2 преподавателя, еще 23 человека были ранены.

Галявиева приговорили к пожизненному заключению.

Тем не менее, Вадим настаивает, что не собирался причинить вред своим одноклассникам и учителю истории Тамерлану Салигаскарову. Педагог получил легкое ранение щеки после рикошета пульки, госпитализация ему не понадобилась.

Помимо компьютера и телефона у задержанного школьника изъяли некие странные рисунки, которые он сделал перед тем как отправиться в школу.