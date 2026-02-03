Мужчина покончил с собой в торговом центре в Новой Москве

Посетители торгового центра «Саларис» в Новой Москве обнаружили тело мужчины на первом этаже здания. Предварительно, он совершил суицид. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил «МК».

© Вечерняя Москва

— Инцидент произошел в ТЦ «Саларис» на Киевском шоссе. Тело 30-летнего уроженца Астраханской области обнаружили на первом этаже комплекса, — говорится в материале.

Характер полученных мужчиной травм позволяет предположить, что он наложил на себя руки. Незадолго до смерти его видели на втором этаже ТЦ.

