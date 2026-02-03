Женщину нашли мертвой в промышленном холодильнике после посещения супермаркета

Семья анестезиолога Хелен Массиелл Гарай Санчес, чье обнажённое тело было найдено в морозильной камере супермаркета в Майами (США), подала иск на 50 миллионов долларов к менеджеру магазина. Родственники обвиняют его в халатности, утверждая, что, зная о пропаже женщины, он не проверил камеры и не обыскал помещение перед закрытием.

Шокирующий инцидент произошёл в одном из супермаркетов сети в Майами. Сотрудник обнаружил в промышленной морозильной камере обнажённое тело Хелен Массиелл Гарай Санчес. По данным полиции, женщина посетила магазин накануне, но как именно она оказалась запертой в холодильнике, остаётся загадкой. Следствие не нашло доказательств насильственного удержания, однако семья погибшей убеждена, что её смерть можно было предотвратить. Они подали иск на 50 миллионов долларов против менеджера магазина Янелкиса Гонсалеса, обвиняя его в халатности и непредумышленном убийстве.

В исковом заявлении утверждается, что Гонсалесу стало известно, что покупатель не покинул магазин, однако он не предпринял должных мер. Менеджер «не смог просмотреть или использовать имеющиеся записи с камер наблюдения, чтобы определить, оставался ли Санчес в магазине», а также «не смог своевременно обнаружить присутствие Санчеса в морозильной камере и оказать разумную помощь или вызвать скорую помощь». Кроме того, семья обвиняет его в отсутствии чётких процедур закрытия, которые бы гарантировали, что в помещении не остаётся посетителей. Также указывается, что морозильная камера была неисправна и сотрудники не препятствовали покупателям входить в неё.

По одной из версий, попав в ловушку, Хелен Санчес стала жертвой переохлаждения, которое может вызывать парадоксальную реакцию: человеку кажется, что он перегревается, и он начинает снимать с себя одежду. Этот феномен, известный как «парадоксальное раздевание», мог объяснить, почему её тело было найдено обнажённым.

Созданный для неё сбор средств на платформе краудфандинговой платформе описывает её как анестезиолога, специализировавшегося на врождённых пороках сердца, чья работа «принесла надежду и исцеление бесчисленному количеству детей и семей». Самым большим желанием родных стало перевезти её тело на родину, в Никарагуа, для достойных похорон.